El Gobierno confirma la liberación de cinco españoles en Venezuela, incluida una con doble nacionalidad

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En él, el Ejecutivo ha trasladado "su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos" por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ha podido hablar con todos ellos personalmente".

"España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha manifestado el Gobierno, en línea con lo que poco antes había dicho el propio Albares en declaraciones a una televisión.

En declaraciones posteriores a 'RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha precisado que los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Además, ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

"Hoy es un día muy feliz", ha sostenido el ministro, que ha asegurado que los cinco liberados "se encuentran bien", han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas y se espera que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes.

Albares no ha querido entrar en detalles sobre cómo se ha llevado a cabo la negociación para la liberación de los presos españoles, que se enmarca en otra más amplia anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva "presidenta encargada". El dirigente chavista ha agradecido expresamente al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, y a Qatar, su ayuda.

El ministro ha dicho que la Embajada y Exteriores van a "verificar si hubiera algún otro nacional español, aunque sea binacional, que pueda ser liberado en las próximas horas o en los próximos días" por las autoridades venezolanas y ha abundado en que "es un paso positivo y así nosotros lo recibimos y lo saludamos".