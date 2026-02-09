Guanipa fue detenido de nuevo por incumplir las "condiciones" de la excarcelación, según la Fiscalía

Archivo - January 9, 2025, Caracas, Miranda, Venezuela: The politician Juan Pablo Guanipa and opposition leader Maria Corina Machado, appear at the opposition rally called by her, in the streets of Caracas...Government and opposition marches and rallies p - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Venezuela ha explicado este lunes que la detención otra vez del opositor Juan Pablo Guanipa se debe a que incumplió las "condiciones" impuestas a su excarcelación y ha solicitado que se le imponga arresto domiciliario.

La familia de Guanipa denunció el domingo que había sido "secuestrado" apenas horas después de su excarcelación. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que, en base a "sus atribuciones constitucionales y legales", ha solicitado a las autoridades competentes que se revoque la excarcelación del dirigente opositor por "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas".

"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada", ha explicado el Ministerio Público en un comunicado. En ese sentido, la Fiscalía ha informado de que ha solicitado que Guanipa pase a régimen de detención domiciliaria.

Más tarde, ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado que uno de los liberados fue apresado de nuevo por "violar las condiciones sobre las que fue liberado". "Llamando a las calles, llamando,... este país quiere paz", ha explicado Cabello en una comparecencia recogida por la televisión pública venezolana VTV.

"897 personas salieron, se encontraron con su familia hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinar (alborotar) al país", ha argumentado.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ha defendido por su parte la ley de amnistía que impulsa el Gobierno. "Está en curso un proceso de consulta nacional de la ley de amnistía que debe ser para la unión y para la reconciliación", ha apuntado durante un acto público.

"Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta ley de amnistía y vamos a sumar también el programa de convivencia democrática y paz, donde, desde las diferencias, la pluralidad y la diversidad nos encontremos, pero que nos encontremos con respeto", ha argumentado.

Guanipa era uno de los últimos dirigentes políticos de mayor rango que permanecía en prisión. Su liberación, de apenas doce horas, se produjo en vísperas de la ley de amnistía que este martes el Gobierno venezolano tiene previsto sancionar y con la que, previsiblemente, saldrán de las cárceles los presos políticos.

Guanipa, exgobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir.

El opositor pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó.