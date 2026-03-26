Venezuela.-AMP.-Un juez de EEUU niega retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar su defensa por las sanciones

Archivo - January 5, 2026, Manhattan, New York, USA: Surrounded by heavy security, ousted President Nicolas Maduro of Venezuela, and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport in the New York City borough of Manhattan, NY, to be transporte - Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez federal Alvin Hellerstein ha rechazado este jueves la petición de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costes del proceso, una vez sus cuentas se encuentran bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos.

"No voy a desestimar el caso", ha zanjado el juez en la segunda sesión judicial contra el presidente Maduro por supuestos delitos de narcotráfico, que acoge la corte federal de Manhattan tras su sorpresivo arresto a principios de enero de 2026 en un histórico operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

Hellerstein ha pedido al fiscal adjunto Kyle Wirshba que averigüe si Maduro y su esposa, Cilia Flores, disponen de otras formas de hacer frente a los gastos, una vez tampoco se ha permitido al Gobierno de Venezuela sufragar el litigio.

El propio juez ha reconocido que "lo más probable", en caso de que existieran, estos fondos "serían susceptibles de ser decomisados o estarían sujetos a sanciones", y se ha preguntado si el tribunal puede ordenar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las sanciones.

Sin embargo, el fiscal ha puesto en duda que el tribunal tenga tales atribuciones y ha explicado que la vía adecuada es que el presidente Maduro presente una demanda civil para impugnar estas sanciones, informa la cadena CNN.

El fiscal adjunto ha persuadido al juez de no permitir que Maduro y su esposa pudieran utilizar los fondos del Gobierno venezolano para pagar el juicio. "Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela", ha justificado Wirshba, para quien esta maniobra "socavaría" la efectividad de las sanciones.

Antes, Wirshba ha defendido que las sanciones son una facultad del Gobierno de Estados Unidos "para influir en la política exterior o en la seguridad nacional", por lo que estaría justificado limitar el acceso a estos fondos. Sin embargo, el juez ha descartado que Maduro suponga un peligro ahora que está detenido.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. No lo veo", ha dicho el magistrado después de escuchar las alegaciones del abogado del matrimonio Maduro, Barry Pollack, que ha insistido en que no disponen de fondos propios para pagarle sus honorarios legales.

En cambio, sí podrían utilizar los fondos que disponen en el Gobierno venezolano. "El tribunal no debería designar un abogado para alguien que tiene bienes patrimoniales en recursos que podrían usarse para financiar su propia defensa", ha alegado el abogado.

TRUMP ANUNCIA MÁS CARGOS CONTRA MADURO

Antes de que se celebrara esta segunda audiencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, adelantó que "se presentarán otros cargos" y que supone que "habrá otros juicios porque lo han demandado por una fracción de las cosas que ha hecho".

"Se presentarán otros casos, como probablemente ya saben", ha añadido Trump, que ha aprovechado para acusar a Maduro de haber "matado a mucha gente" y de haber "vaciado" las cárceles venezolanas en Estados Unidos.