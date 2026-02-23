Kallas explorará con los 27 levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras proponerlo España

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que pedirá a los Veintisiete levantar las sanciones comunitarias impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que España lo haya solicitado como un gesto en respuesta a la aprobación de la ley de amnistía en el país latinoamericano.

"Voy a proponer que levantemos las sanciones de Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas, en la que el Gobierno español ha pedido a sus homólogos quitar las sanciones comunitarias a la sucesora de Nicolás Maduro.

Kallas ha detallado que aún no hay una propuesta concreta sobre la mesa, pero que la Comisión Europea trabajará para levantar las sanciones impuestas a Rodríguez cuando era vicepresidenta venezolana, toda vez que también habrá que reconsiderar "en un sentido amplio" la relación y el enfoque de la UE hacia las autoridades venezolanas.

La política estonia también ha puesto en valor "algunos pasos" dados por Caracas, como la liberación de presos políticos europeos que se encontraban en cárceles venezolanas, una medida que Bruselas ha visto como una puerta a debatir un "nuevo enfoque" hacia el país latinoamericano.

UNA PROPUESTA A PETICIÓN DE ESPAÑA

El anuncio de Kallas tiene lugar después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya propuesto en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE que se retiren las sanciones contra Rodríguez como gesto por ir en la "buena dirección" tras la aprobación de la amnistía.

"Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores", ha afirmado Albares en declaraciones a los medios antes de asistir al encuentro.

Acto seguido ha animado al Ejecutivo venezolano a "dar más pasos" y a que la amnistía llegue "hasta todas sus consecuencias", creando las "condiciones" para que los venezolanos exiliados puedan volver "si así lo desean", a la misma vez que ha vuelto a solicitar a los Veintisiete que tenga un gesto con Caracas de que si siguen avanzando en ese dirección, también lo hará la Unión Europea.

Actualmente sopesan sanciones sobre más de 69 individuos relacionados con el Ejecutivo de Maduro, entre ellas Delcy Rodríguez, ante la falta de avances en la transición democrática en Venezuela, en concreto por el papel de las autoridades chavistas en las elecciones de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al presidente sin presentar las actas que acrediten el resultado.

Todos ellos están sujetos a inmovilización de activos y a la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos, tanto directa como indirectamente. Además, dichas personas están sujetas a la prohibición de entrada y tránsito en la Unión Europea.