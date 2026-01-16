Venezuela.- AMP.- Liberados en Venezuela presos extranjeros de siete nacionalidades distintas

Archivo - June 1, 2018 - Caracas, Miranda, Venezuela - Political prisoners wave at their relatives outside Helicoide in Caracas as they were being put on the bus to leave from the prison. .The Government of Venezuela grants precautionary measures to polit - Europa Press/Contacto/Roman Camacho - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Checa han confirmado este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que ha informado que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, han confirmado la liberación de Darmovzal "tras varias semanas de intensas negociaciones", y han explicado que un avión checo ha sido movilizado para repatriarle.

"Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos", han indicado el titular de Exteriores checo.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha expresado alivio en redes sociales por la liberación de tres ciudadanos alemanes, si bien no ha dado detalles sobre sus identidades ni sobre los motivos exactos de sus detenciones. "Este es un paso en la dirección correcta y un gesto hacia unas relaciones más constructivas", ha indicado.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente. En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 "presos políticos" liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la pasada semana.