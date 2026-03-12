Machado agradece el apoyo de Felipe VI y lamenta "falta de liderazgo" del Gobierno de Sánchez

El Rey Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Coriña Machado en Chile - CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMENEZ

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido este jueves al rey Felipe VI su apoyo al pueblo venezolano tras su reciente reunión en Chile, a la vez que ha lamentado la "falta de liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

En rueda de prensa desde Santiago de Chile, donde ha asistido a la posesión de José Antonio Kast como nuevo presidente, Machado se ha referido a su encuentro con Felipe VI, al que ha descrito como un "símbolo de unión" tanto en España como en Latinoamérica.

Pese a sus buenas palabras hacia el monarca español, la opositora venezolana se ha mostrado crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que esperaba un "liderazgo" en lo que respecta a Venezuela, dado que "España ha sido el vínculo fundamental con América Latina en Europa".

Sin embargo, Machado ha lamentado que esto "no ha sido así" en esta materia, a la vez que ha advertido de que vienen "horas decisivas" en Venezuela en las que cada gobierno debe decidir "si está del lado del crimen o del lado de la justicia". "Del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", ha remachado.

No obstante, la premio Nobel de la Paz ha subrayado que el pueblo español sí ha demostrado que cree en los mismos ideales de "una nación próspera, libre y democrática" que el pueblo venezolano.

Además de a Felipe VI, Machado ha agradecido a todos los lideres de Latinoamérica su apoyo a la transición democrática en Venezuela que, según ha manifestado, va a definir la historia de toda la región, y no solo del país caribeño.

LA OPOSICIÓN YA TRABAJA DE CARA A UN FUTURO PROCESO ELECTORAL

Sobre los próximos pasos a seguir de cara a la transición en Venezuela, la líder opositora ha explicado que desde la plataforma Vente Venezuela ya están trabajando de cara a un futuro proceso electoral, después de valorar positivamente expresiones populares en las calles venezolanas que eran "impensables" hace dos meses, mostrándose esperanzada ante una posible restitución de los derechos civiles en su país.

Machado ha hecho hincapié en el derecho de los venezolanos a decidir sobre su futuro "solo a través de la soberanía popular expresada en el voto". En este sentido, ha reconocido que, aunque se esté avanzando, todavía queda mucho por hacer para la transición a la democracia, tras recordar que más de cien personas continúan presas en las cárceles venezolanas.

Uno de los avances a los que se ha referido Machado es que "quienes han cometido crímenes son enfrentados a la Justicia después de 27 años", en referencia al expresidente Nicolás Maduro, capturado por el Ejército de Estados Unidos en una operación en Caracas el 3 de enero, y que espera a ser juzgado en una cárcel de Nueva York.

PLAN DE ESTADOS UNIDOS Y POSIBLE REGRESO A VENEZUELA

En lo que respecta al Gobierno de Donald Trump, al que ha reconocido como "un aliado fundamental", la opositora ha explicado que la Casa Blanca está siguiendo una estrategia "en tres fases simultáneas" que busca agilizar la transición para que Venezuela pueda acudir a un proceso de legitimación de sus autoridades por la "vía electoral".

Así, aunque ha denunciado que los críminales "siguen en el poder" en Venezuela, ya que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, era una parte "fundamental" en el régimen de Maduro, Machado ha remarcado que el plan de Washington contempla que "los sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva, de corrupción y criminal".

Preguntada por los periodistas por su futuro político, Machado no ha desvelado si en un futuro seguirá al frente de la oposición en Venezuela, aunque ha subrayado que, antes de ser inahibilitada por la Justicia para ejercer cualquier cargo público en su país, recibió "la confianza" de cada persona que votó por ella como la candidata opositora en las primarias de octubre de 2023.

En cuanto a su regreso a Venezuela, ha evitado poner un plazo aunque ha dicho que se producirá "de manera armoniosa" cuando termine de interactuar con sus contactos en el exterior del país. Al mismo tiempo ha subrayado que su vuelta estará encaminada a continuar con la lucha "cívica y organizada" de la oposición para asegurar la democracia plena en el Estado caribeño, y no "un poquitico de una libertad ficticia".