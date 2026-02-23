Más de 200 presos políticos venezolanos inician una huelga de hambre por el cumplimiento de la amnistía

Archivo - Cárcel en Venezuela - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 presos políticos venezolanos y extranjeros recluidos en la prisión El Rodeo I, a las afueras de Caracas, han emprendido este domingo una huelga de hambre contra una falta de atención médica adecuada y por el cumplimiento de las excarcelaciones recogidas en la Ley de Amnistía, según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

"A esta hora, 2.00 de la tarde (hora local) de este 22 de febrero, familiares de presos políticos reportan que 213 personas privadas de libertad se mantienen en huelga de hambre en El Rodeo I. Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus Derechos Humanos", ha comunicado el Comité a través de sus redes sociales.

Según la publicación, los familiares de los detenidos han realizado un llamamiento a la sociedad civil "para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha". "Mañana se concentrarán en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación", agrega.

Al hilo, el CLIPPVE ha lamentado que, "pese a la reciente aprobación de una ley de amnistía, más de 500 presos políticos quedarían excluidos de esta medida", que no extiende las condonaciones a los encarcelados por delitos de corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas.

El inicio de esta huelga de hambre se produce en la misma jornada en la que la Cruz Roja Venezolana ha informado de que ha sido invitada por el Gobierno a participar en el proceso de excarcelaciones previsto conforme a la Ley de Amnistía aprobada el pasado jueves, un proceso en el que estarán "ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional".

En virtud de esta ley --aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez--, las autoridades venezolanas han recibido más de 1.500 solicitudes, según las declaraciones en la víspera del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que agregó que "ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley".

Con todo, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himio, ha informado este domingo de la liberación de 32 personas y ha indicado en X que desde el pasado viernes, cuando entró en vigor la iniciativa, "son más de 40 (los) casos confirmados".