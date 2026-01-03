Venezuela.- AMP.- Milei celebra la "captura del dictador" Maduro, el "mayor enemigo de la libertad" en el continente

FOZ DO IGUACU, Dec. 21, 2025 -- Argentine President Javier Milei (1st L) attends the 67th Summit of the Heads of State of the Southern Common Market (Mercosur) in Foz do Iguacu, Brazil, on Dec. 20, 2025. The 67th Summit of the Heads of State of the Merco - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha celebrado este sábado "la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro" a cuyo Gobierno ha descrito como "el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región".

En un comunicado publicado por la oficina presidencial argentina, Milei denuncia que Maduro "ha empleado estrategias de infiltración en varios paises del continente via ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo".

Milei acusa igualmente a Maduro de "fortalecer vinculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logistico a Hamás y a la guerrilla en Colombia, y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles, organización que fue declarada como grupo terrorista por este Gobierno el pasado 26 de agosto".

Tras declarar su apoyo a la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González como dirigentes legítimos del país, Milei "confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro".

Nada más conocer la noticia de la detención, Milei reaccionó en redes sociales con su tradicional lema "viva la libertad, carajo", la captura del presidente venezolano, y aplaudió que "la libertad avanza" en un mensaje acompañado de un vídeo de su comparecencia en la pasada cumbre de los países del Mercosur celebrada en Brasil.

"La Argentina", dijo durante el encuentro del pasado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, "saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario".

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo", añadió.