Venezuela.-AMP.- ONG se movilizan para ayudar a las familias y niños afectados por el doble terremoto en Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 25, 2026: A ruined building in the Altamira neighbourhood after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozen - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ONG se han movilizado para ayudar a los afectados por el doble terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter que ha sacudido Venezuela y que ha dejado al menos 164 muertos y un millar de heridos. Entre los afectados, según indican las organizaciones, los niños son en estos momentos los más vulnerables.

En concreto, las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español --Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision--, ya están preparadas para atender las necesidades más urgentes, centrando sus esfuerzos en sectores que pueden ser clave, como refugio, alimentación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria, según han informado en un comunicado.

"Desde el Comité de Emergencia queremos enviar todo nuestro apoyo y fuerza a las víctimas de los terremotos en Venezuela y a las entidades ocupadas en las labores de asistencia. Una vez más, hemos puesto en marcha nuestros protocolos de actuación para ayudar a la población afectada en lo que haga falta. Gracias a la labor conjunta de las empresas que colaboran con el Comité de Emergencia Español y la sociedad en su conjunto, podremos salvar más vidas", ha explicado la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

Por ejemplo, Acción contra el Hambre ha asegurado que se encuentra presente sobre el terreno, evaluando el impacto y las necesidades más urgentes de la población.

"Nuestro equipo está ya sobre el terreno, evaluando la situación en un contexto todavía muy cambiante. En cuanto se definan con mayor claridad las necesidades más urgentes, estamos preparados para apoyar", ha señalado la responsable de operaciones de Acción contra el Hambre en América Latina, Benedetta Lettera.

Por su parte, UNICEF España ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para reforzar la respuesta de emergencia y ha anunciado que destinará de forma inmediata 100.000 euros procedentes de su fondo de emergencias para atender a las necesidades más urgentes de los niños y niñas.

"Enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo venezolano. En una emergencia como esta, actuar desde el primer momento es fundamental para salvar vidas y proteger a los niños y niñas más vulnerables y nuestros equipos en el país ya están actuando para apoyar a las familias impactadas", ha asegurado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

Según señala, el terremoto agrava una situación humanitaria ya severates del seísmo, donde cerca de 4 millones de niños y niñas necesitaban ayuda humanitaria, una realidad que "seguramente se verá agravada por el impacto de la emergencia".

También desde Save The Children están "evaluando la situación sobre el terreno" y trabajando con su personal y socios locales para comprender las necesidades urgentes y apoyar a las familias afectadas "lo más rápido posible", según han explicado a Europa Press.

PÉRDIDA DEL HOGAR Y TERROR

"Los niños se encuentran entre los más vulnerables después de estos terremotos. Algunos habrán perdido sus hogares y las réplicas continúan, causando más terror en los menores y aumentando el riesgo de nuevos daños y víctimas", ha afirmado la directora general de Save the Children en Venezuela, Fátima Andraca.

La ONG asegura, por experiencias pasadas, que los niños necesitarán "apoyo urgente" para acceder a refugio, alimentos, agua y atención médica. "Es posible que se hayan separado de sus familias en medio del caos y podrían estar en riesgo de explotación y abuso", advierten.

A su vez, precisan que mantienen activo un Fondo de Emergencias para canalizar fondos y dar respuesta a crisis humanitarias como esta.

Mientras, la directora de comunicación de World Vision en Venezuela, María Andreína Pernalete, ha asegurado desde Caracas que están "profundamente conmocionados y asustados".

"Cuando ocurrió (el terremoto), estaba con mi bebé de dos años, mi madre y mi marido. Recibí una alerta apenas unos segundos antes de que todo empezara a temblar, y nos refugiamos bajo una columna. Allí nos abrazamos y rezamos, esperando a que todo pasara. Vimos cómo se dañaban las paredes, y fue realmente impactante para nosotros. Tuvimos que trasladarnos a un convento cercano, donde nos alojamos ahora, debido a los daños que sufrió nuestro edificio; no podemos volver a entrar. Las monjas también están acogiendo a familias en una escuela para darles refugio", ha explicado.

La ONG también recoge el testimonio de Luis Colmenarez, especialista regional en Contenidos y Comunicaciones de Emergencia de World Vision en Venezuela. Se encontraba viendo una película en el cine cuando sucedió el seísmo.

"A mitad de la película, todo se quedó a oscuras y empezó a temblar todo. La gente comenzó a correr entre gritos y llantos. Los niños y niñas también gritaban de miedo. Algunas personas se detuvieron a rezar; el pánico se apoderó de la sala, ya que la oscuridad impedía ver la salida. Algunas personas tropezaron y cayeron al suelo. Todo esto sucedió mientras intentábamos encontrar una salida de emergencia. El temblor duró entre dos y tres minutos; pareció interminable", ha relatado.

Según ha señalado, "los hospitales están desbordados" y "la gente de Caracas también permanece en la calle, porque tiene miedo de volver a sus casas debido a las múltiples réplicas".

"TRAGEGIAS QUE NO PERMITEN GUARDAR DISTANCIA"

En la misma línea, el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha reafirmado el compromiso de la entidad anunciando que, en cuanto las condiciones operativas lo permitan, activarán sus protocolos de ayuda directa para asistir a las madres y niños que lo han perdido todo.

Asimismo, Fundación Madrina se encuentra evaluando los canales más eficaces de intervención y hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que la ayuda humanitaria llegue sin demoras ni condicionantes políticos a los colectivos más desamparados.

"Hay tragedias que no te permiten guardar distancia. Venezuela es una de esas realidades que llevamos cosida al alma desde que abrimos nuestras puertas a las primeras madres que llegaron solas, con sus hijos de la mano y el país entero en los ojos. Hoy, cuando sabemos que esas mismas familias -las que quedaron, las que no pudieron o no quisieron marcharse- duermen entre escombros o lloran a sus muertos sin saber aún cuántos son, no nos es posible limitarnos a las palabras. Nuestro compromiso es con ellas, no con los comunicados", ha afirmado Conrado.

Además, a instancia de la Reina Sofía, la Fundación Reina Sofía ha aprobado con carácter extraordinario ayudas destinadas a la atención humanitaria y de emergencia a la población de Venezuela afectada por los dos terremotos, que sacudieron este miércoles el Caribe venezolano y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia,.

Por ello, la Fundación Reina Sofía ha dispuesto ayudas extraordinarias y ha colaborado con Cruz Roja Española mediante la aportación inicial de 20.000 euros a la línea de ayuda habilitada. Asimismo, la Fundación está trabajando para el envío a la zona de medicamentos requeridos en situaciones de emergencia.

SITUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamamiento a una "respuesta urgente" y ha advertido de que las personas con discapacidad se encuentran "entre los grupos de población más expuestos y vulnerables".

Asimismo, añade que este tipo de desastres naturales "pueden generar situaciones de discapacidad sobrevenida como consecuencia de lesiones graves y otras secuelas permanentes", por lo que pide incorporar en la respuesta humanitaria y los programas de reconstrucción dirigidos a Venezuela "un enfoque inclusivo", garantizando una atención "prioritaria y accesible" a las personas con discapacidad y las personas mayores.