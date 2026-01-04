AMP.- Petro instala Puesto de Mando Unificado para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

Instalado el Puesto Unificado de Mando (PMU), en Cúcuta, Colombia - PRESIDENCUA DE COLOMBIA

El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital.

"A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela", ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.

Presidencia ha explicado más tarde en un comunicado que la instalación del PMU de Cúcuta permitirá un mejor seguimiento y análisis de las acciones emprendidas para hacer frente a una coyuntura regional que, ha alertado, "plantea desafíos migratorios muy específicos", sobre todo en materia de salud pública.

Si bien Bogotá reconoce "la necesidad de intensificar las acciones de solidaridad con la población del hermano pueblo venezolano en el marco de la actual crisis que enfrenta", las autoridades del país no obvian que esta coyuntura "representa una prueba clave para los programas humanitarios ya existentes", así como un reto en materia de seguridad para Colombia, que comparte más de más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela.

En este contexto, el Ejecutivo Colombiano ha abogado por un marco de enfoque preventivo, orientado a una atención integral y a la consecución de soluciones duraderas que garanticen "la soberanía, la defensa y la integridad territorial" en la región, y ha anunciado que ya tiene listo el decreto de emergencia --económica, social y ecológica-- por grave calamidad pública, ante una eventual situación de migración irregular ligada a los acontecimientos de los últimos días en Venezuela.

A este respecto, Presidencia ha destacado la presencia permanente de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública en la frontera entre ambos países, donde se hace más patente esa compleja situación de seguridad fruto de "la convergencia de economías ilegales, grupos armados y vulnerabilidades sociales históricas".

"Los retos humanitarios se estructuran básicamente en dos bloques. El primero, relacionado con el acceso a los alimentos, servicios de salud y educación. Y el segundo, enfocado en la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias contra la población potencialmente migrante", ha ilustrado.

El Gobierno de Colombia ha reconocido además la importancia de coordinar su respuesta a esta situación con las autoridades locales, departamentales y nacionales, garantizando "un flujo oportuno de información para la toma de decisiones", así como el diseño de "una estrategia de mediano y largo plazo acorde con la naturaleza de la crisis" y la construcción de "grupos operativos interinstitucionales que integren de manera efectiva a los PMU regionales".

Un despliegue fronterizo por tierra, aire y mar --el espectro electromagnético-- permitirá al Estado colombiano poner el foco "en las zonas críticas que (han) priorizado" y en las que "(deben) aplicar el mayor esfuerzo".

"Esto nos permite dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región", han enfatizado desde Presidencia antes de hacer hincapié en que "la principal amenaza de Colombia no son las naciones, sino el crimen transnacional que intenta llevar ese veneno a los países consumidores y desestabilizar la región".

Previamente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, había confirmado que se activaría el PMU para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, "con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".

El ministro también avanzó, dada la situación interna de seguridad, la declaración de alerta para "todas las capacidades de la Fuerza Pública" con la intención de "anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cártel del Ejército de Liberación Nacional o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

Todo ello, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una advertencia dirigida hacia su homólogo colombiano, al que ha emplazado a "cuidarse el trasero" tras la incursión militar en la que ha sido capturado Maduro y después de que el pasado mes de diciembre advirtiera ya de que Petro será "el siguiente" tras Maduro.

Petro "tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína". "La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero", ha afirmado Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro, quien ha asegurado que "no (está) preocupado para nada" en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del "cártel de los soles", la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro.