El presidente del Parlamento de Venezuela declara como principal objetivo el retorno de Nicolás Maduro

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reelegido este lunes para el cargo, ha declarado que su principal objetivo será el retorno del presidente del país, Nicolás Maduro, capturado el pasado sábado por fuerzas militares estadounidenses y llevado a Nueva York.

"Mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente", ha declarado Rodríguez tras jurar su cargo.

El jefe del Legislativo venezolano ha prometido fomentar el diálogo en el nuevo periodo legislativo que ha comenzado este mismo lunes con la instauración y juramentación de los miembros de la Asamblea Nacional elegidos en las elecciones del pasado 10 de mayo.

"Pensamos diferente algunos de nosotros, pero somos garantes de la voluntad de todo este pueblo de treinta millones de habitantes. Somos garantes de sus sueños, somos garantes de sus expectativas, y sobre todo, somos garantes de su necesidad y deseo de vivir en paz", ha afirmado Rodríguez.

Este lunes ha tenido lugar la sesión inaugural de la Asamblea Nacional venezolana, en la que han jurado su cargo 283 de los 284 miembros electos. La excepción ha sido la de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, quien se encuentra retenida en Estados Unidos junto a Maduro.

En la sesión ha tomado posesión también Pedro Infante como primer vicepresidente de la Cámara y Grecia Colmenares ejercerá como segunda vicepresidenta del Legislativo. María Alejandra Hernández y José Omar Molina Palencia serán secretaria y subsecretario, respectivamente.

La sesión ha comenzado bajo la Presidencia del diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, conforme contempla la Constitución venezolana y el reglamento interno de la Cámara.

Soto ha denunciado en su intervención inicial el "secuestro" de Maduro "en un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui". Soto ha destacado que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha designado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

AUSENCIA DE FLORES Y MADURO

Uno de los diputados que ha intervenido ha sido uno de los hijos de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien ha recordado la "ausencia" de su padre, Nicolás Maduro, y de la que ha calificado como su "segunda madre", Cilia Flores.

"Hoy me toca hablar y escribí porque no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados", ha denunciado Maduro Guerra.

El diputado ha recordado a Maduro como presidente, pero también como padre, obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar". De Flores ha destacado que es "una mujer íntegra, madre dedicada, agregada a sus hijos, a sus nietos y nietas, una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio, una docente universitaria y una abuela ejemplar".

"Por conocerles íntimamente, les aseguro que son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos", ha indicado.