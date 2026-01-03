Registradas varias explosiones en Caracas (Venezuela)

CARACAS, Dec. 10, 2025 -- Photo taken from the Venezuela's Avila National Park on Dec. 8, 2025 shows the city of Caracas, capital of Venezuela. - Europa Press/Contacto/Li Muzi

Varias explosiones han sacudido este sábado de madrugada la capital de Venezuela, Caracas, según informa la agencia Bloomberg citando a residentes de la ciudad.

La agencia informa además de que hay aviones sobrevolando la ciudad y hay sonido de disparos en algunos puntos de la capital venezolana, de momento sin dar más detalles.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.

Los comentarios de Petro vienen a colación de la enorme tensión diplomática y militar reinante entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".