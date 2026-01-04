Venezuela.- AMP.- Rubio asegura que EEUU no está en guerra con Venezuela y defiende una transición dirigida

Archivo - FILED - 12 November 2025, Canada, Niagara-On-The-Lake: US Secretary of State Marco Rubio attends a meeting with the other ministers at the G7 Foreign Ministers' Meeting. The US administration does not consider it necessary for Secretary of State - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este domingo que su país no está "en guerra" con Venezuela y que el ánimo de conflicto va dirigido en realidad al narcotráfico, antes de reivindicar la importancia de dirigir su transición "por el bien" de ambos países y de avisar que el Gobierno estadounidense se está centrando ahora en las autoridades cubanas, "un gran problema".

Rubio ha comparecido ante el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación militar en Venezuela que acabó con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, durante bombardeos sobre Caracas y alrededores.

En la entrevista, Rubio ha indicado que Estados Unidos no tiene intención de cesar sus ataques a las presuntas "narcolanchas" en el Caribe, que han dejado por ahora más de un centenar de muertos entre críticas de organizaciones humanitarias que denuncian su ilegalidad.

"Seguiremos atacando a las embarcaciones con drogas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos", ha afirmado. "Como también seguiremos decomisando embarcaciones sancionadas por órdenes judiciales", ha añadido también en referencia a los petroleros que se ha incautado frente a las costas venezolanas durante los últimos meses.

Además, ha explicado que Estados Unidos mantendrá su presencia militar en el Caribe, su "cuarentena" en torno a Venezuela, para impedir a los petroleros incluidos en la lista de sanciones entrar y salir del país como medida de "presión" sobre la nueva dirigencia venezolana.

"Eso sigue en pie y es una enorme cantidad de presión que seguirá en vigor hasta que veamos cambios, no solo por los intereses nacionales de Estados Unidos, la principal prioridad, sino también por un futuro mejor para el pueblo de Venezuela", ha recalcado.

En cuanto al ataque en el que fue apresado Maduro, Rubio ha defendido que no se detuviera a más altos cargos del Gobierno. "Se quejan de esta operación. Imagínese los aullidos si nos hubiéramos quedado cuatro días para capturar a cuatro personas más", ha apelado.

DIRIGIENDO LA POLÍTICA DE VENEZUELA

El secretario de Estado ha defendido igualmente el plan del presidente Donald Trump para dirigir el periodo de transición en Venezuela tras la captura de Maduro.

"Queremos que Venezuela avance en cierta dirección porque no solo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también beneficia nuestro interés nacional. Puede afectar a algo que amenaza nuestra seguridad nacional, o a algo que es beneficioso o perjudicial", ha indicado.

"Queremos un futuro mejor para Venezuela, y creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela también es estabilizador para la región y refuerza el 'vecindario' en el que vivimos", ha añadido en referencia al continente.

En cualquier caso, ha negado que el objetivo de la operación sea el petróleo venezolano, aunque ha reconocido que hay un "tremendo interés de empresas occidentales", empresas "no rusas ni chinas" en invertir para recuperar la producción venezolana, aunque esa inversión solo se dará bajo unas determinadas circunstancias.

"PREMATURO" HABLAR DE ELECCIONES

Sin embargo, ha opinado que aún es "prematuro" hablar sobre la posibilidad de convocar elecciones en Venezuela. "Llevan con el sistema del 'chavismo' en pie desde hace 15 o 16 años y todos preguntan por qué 24 horas después del arresto de Nicolás Maduro no hay elecciones para mañana mismo. Es absurdo", ha argumentado.

Ahora hay que "afrontar la realidad inmediata". "Tenemos algunas cuestiones inmediatas que hay que afrontar ya mismo. Todos queremos un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia", ha argumentado.

Rubio se ha mostrado finalmente esquivo sobre la posibilidad de que Cuba pueda ser el próximo escenario de una operación militar norteamericana. A este respecto, se ha limitado a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema" y que sus autoridades "están en muchos problemas".

"No voy a comentar nuestros próximos pasos ni sobre nuestras políticas actuales al respecto. Pero no somos muy partidarios del Gobierno cubano y creo que eso no es un misterio", ha manifestado Rubio, de ascendencia cubana precisamente.