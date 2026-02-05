Venezuela.- AMP.- Siete partidos opositores, incluido el de Henrique Capriles, anuncian conversaciones con Caracas

Archivo - June 30, 2021, Naguanagua, Carabobo, Venezuela: Henrique Capriles speaks with some merchants during a tour of the Naguanagua municipality in Carabobo state, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Elena Fernandez - Archivo

El diputado venezolano Stalin González, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, ha anunciado este miércoles el inicio de conversaciones entre siete formaciones políticas, incluida Unión y Cambio del excandidato presidencial Henrique Capriles, con las autoridades del país ahora dirigidas por Delcy Rodríguez.

"Hemos recibido una invitación de (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez para iniciar un proceso de conversación política. Vamos con una agenda clara, enfocada en el bienestar de los venezolanos, el fortalecimiento de la democracia, y una serie de propuestas e inquietudes", ha declarado en su cuenta de X, adjuntando una misiva dirigida a la ciudadanía por parte de los partidos ya citados, además de HF Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio en Paz.

En su carta, las siete formaciones han confirmado su asistencia a un "espacio de diálogo" a propuesta del Ejecutivo "con el fin de debatir y discutir problemas de la crisis que agobia a todos los venezolanos", alegando que lo hacen "con responsabilidad".

"Venezuela necesita un cambio profundo y responsable, que deje atrás la lógica del miedo y el fracaso, y abra paso a una forma distinta de hacer política, centrada en la gente y en soluciones reales", han considerado en un documento en el que han querido recordar que hace "más de 27 años en los que nuestra sociedad ha sido obligada a sobrevivir al miedo y la incertidumbre, años donde la política ha fallado en darle soluciones al país".

Las siete han reconocido que participar en estas conversaciones no son "un gesto cualquiera, mucho menos cómodo", pero han defendido que "siempre" han apostado por "resolver nuestras diferencias de forma pacífica". Por ello, han advertido de que "este encuentro no puede ser simbólico: ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

"La reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos, reglas claras y confianza. El diálogo solo tiene sentido si produce acuerdos reales, especialmente para quienes más sufren", han señalado, poniendo como ejemplo la ley de amnistía, anunciada recientemente por la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro hasta su captura el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre la capital venezolana.

"La convivencia democrática exige respeto, pluralidad y el fin de prácticas que han alimentado el miedo, la persecución y la existencia de presos politicos. Esas reglas están en la Constitución: pluralidad, límites al poder, igualdad y el ciudadano como centro de la política", han concluido.

El presidente del Parlamento ha confirmado en una rueda de prensa que se está trabajando en el establecimiento de "mecanismos de participación política con garantías, suficientes para que todos podamos tener como objetivo conseguir que quien quiera hacer política en el ámbito que quiera hacer política lo pueda hacer sin ningún tipo de obstáculos más allá de los que ponga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

"Saludamos el desarrollo de una reunión franca, de una reunión de grandes propuestas, de una reunión que creo (que) resulta auspicioso para la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que cree que esta es la vía para lograr la estabilidad y para lograr el bienestar y la prosperidad que nos merecemos todas y todos en paz", ha señalado al respecto.

Con todo, ha puntualizado que estarán excluidos de estas conversaciones "aquellos sectores de la oposición que llamaron a una invasión y celebraron o se vanagloriaron del ataque letal contra la capital venezolana el pasado 3 de enero". Estos "no pueden ser interlocutores de paz", ha afirmado, sin mencionar a opositores como María Corina Machado o Juan Guaidó, quienes se encuentran en Estados Unidos.