Trump afirma que último petrolero incautado regresa a Venezuela y venderán crudo mediante su acuerdo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar "crudo embargado" de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético.

"Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas", ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Por su parte, la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha celebrado también "la exitosa operación en conjunto (con Estados Unidos) para el regreso al país del buque Minerva", haciendo hincapié en que el navío "zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas".

"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", ha agregado la compañía en un comunicado oficial difundido a través de su página web.

Horas antes, las autoridades estadounidenses habían informado de que habían tomado el control del mencionado buque, ahora conocido por el nombre de 'Olina', el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por Washington este semana y el quinto desde que comenzó a realizar estas acciones.