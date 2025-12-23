Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques.

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", ha afirmado en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela. "No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela", ha respondido el mandatario estadounidense.

Además, ha amenazado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que "si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo". "(Maduro) puede hacer lo que quiera, tenemos una Armada enorme, la más grande que hemos tenido nunca y, con diferencia, la más grande que hemos tenido nunca en Sudamérica", ha agregado.

Como en otras ocasiones, ha reiterado sus acusaciones de que las autoridades venezolanas "enviaron a gente de prisiones, instituciones mentales y manicomios a Estados Unidos, que entraron sin más porque (su predecesor, Joe) Biden tenía una política de fronteras abiertas".

En esta línea, ha señalado que ha hablado con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al "zar de las fronteras", Tom Homan, quienes "han hecho un trabajo increíble", según ha destacado.

"Estamos actuando con mucha rapidez. Pero esto nunca debería haber ocurrido. Sin embargo, Venezuela se aprovechó más que ningún otro país de las fronteras abiertas que creó Biden", ha asegurado.

Trump ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha anunciado un plan para construir buques de guerra para renovar la Armada estadounidense, incluido un nuevo tipo de buque de gran tonelaje.