Venezuela.- AMP.- Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me comple anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

Wright, por su parte, se ha limitado a responder en su cuenta de la red social X que Trump "tiene toda (su) atención en este asunto".

De acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, el volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios.

El anuncio llega después de que Delcy Rodríguez haya sido investida presidenta encargada de Venezuela y mientras la Administración de Donald Trump la ha reconocido como su interlocutora tras la "captura" de Nicolás Maduro el pasado sábado tras los ataques sobre Caracas y alrededores, y no así a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.