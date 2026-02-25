Trump elogia la "peligrosa" operación contra Maduro ante su protección "con tecnología china y rusa"

Archivo - CARACAS, Jan. 15, 2026 -- Venezuelan acting president Delcy Rodriguez delivers her annual report to the legislature on behalf of the administrative body in Caracas, Venezuela, Jan. 15, 2026. - Europa Press/Contacto/Marco Salgado - Archivo

Entrega la Medalla de Honor del Congreso a un suboficial que resultó herido durante el asalto

Anuncia la recepción de más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela, su "amigo"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este martes la "peligrosa" operación militar el pasado 3 de enero, que se saldó con la captura de su par venezolano, Nicolás Maduro, quien se encontraba en una instalación protegida con "tecnología rusa y china".

"Hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro, verdaderos héroes. Era muy peligroso; sabían que veníamos, estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar", ha declarado durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.

En el acto ante senadores y representantes, el inquilino de la Casa Blanca ha entregado la Medalla de Honor del Congreso --la máxima condecoración militar del país norteamericano-- al suboficial Eric Slover, que resultó herido mientras pilotaba el helicóptero 'Chinook' que aterrizó en el complejo donde se encontraba Maduro.

El agente recibió "graves impactos en la pierna y la cadera" después de que "mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos" de una instalación en Caracas "protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china".

"Sin embargo, a pesar de que el uso de sus piernas era vital para el éxito del vuelo en helicóptero, Eric solo pensaba en liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro", ha subrayado Trump, antes de asegurar que "el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependen de la habilidad de Eric".

Durante su comparecencia, el mandatario estadounidense ha apelado a la ciudadana venezolana Alejandra Gonzales, presente en el hemiciclo, y cuyo tío el opositor Enrique Márquez, habría sido detenido por las autoridades venezolanas. "Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, baja", ha señalado, ante lo que tío y sobrina han respondido abrazándose en medio de los aplausos de los congresistas.

El presidente se ha referido también a Venezuela al inicio de su intervención, anunciando la recepción de "más de 80 millones de barriles" de petróleo de Venezuela, al que ha tildado de "nuevo amigo y socio". "Nadie puede creer lo que está viendo", ha enfatizado, antes de indicar que producción estadounidense de crudo se ha visto incrementada en "más de 600.000 barriles diarios" y mientras que la de gas natural "está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar".

La Administración Trump ha relajado en el último mes sus sanciones contra Venezuela para impulsar la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, un proceso iniciado el 7 de enero, cuando el Ejecutivo estadounidense comenzó a levantar restricciones a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo.

El Parlamento de Venezuela aprobó a finales de enero la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Washington tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es considerada un contacto clave con el Gobierno de Estados Unidos especialmente en las negociaciones sobre las enormes reservas petroleras de su país.