Venezuela.- AMP.- Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

November 20, 2024, Caracas, Miranda, Venezuela: Delcy Rodrâ€guez, Executive Vice President of Venezuela and Minister of Hydrocarbons of Venezuela. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este miércoles de que ha mantenido una "larga" llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el que ha sido el primer contacto conocido entre ambos líderes desde que la hasta ahora vicepresidenta jurara el cargo tras la captura de Nicolás Maduro.

"Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. (El secretario de Estado), Marco Rubio está lidiando con ella, yo también lo hice esta mañana. Hemos tenido una larga llamada, hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Por su parte, la mandataria venezolana ha confirmado que ha mantenido una llamada con el presidente estadounidense, que ha descrito como "cortés". Así, ha detallado que la conversación se ha "desarrollado en un marco de respeto mutuo" y que han abordado "una agenda de trabajo bilateral en beneficio" de ambos pueblos, así como "asuntos pendientes" entre sus gobiernos.

La semana pasada Rodríguez juró el cargo como presidenta encargada días después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, tras meses de escalada de tensiones por supuesto tráfico de drogas.