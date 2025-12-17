Venezuela.-AMP.- Trump ordena el bloqueo "completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que ha acusado de "apropiarse de (su)" crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a Washington. Además, ha declarado organización terrorista al "régimen" de Nicolás Maduro.

"Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", ha señalado en Truth Social, alegando "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.

Trump ha acusado a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo" así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido ha asegurado que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", ha aseverado.

Horas antes, el mandatario venezolano ha instado a los trabajadores a "defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación" del país, a través de una "gran protesta" de empleados del sector de los combustibles fósiles para oponerse a lo que ha calificado de "piratería" por parte de Estados Unidos.

Maduro ha abogado por una movilización "mundial (y) permanente, no de un día", durante un acto público retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV en el que ha defendido que "la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero".