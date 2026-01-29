Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí", ha explicado durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Tras ello, el secretario de Transportes, Sean Duffy, ha respondido a través de un mensaje en redes sociales que lo tiene "bajo control". "Estamos despejando el camino para los viajes entre Estados Unidos y Venezuela", ha asegurado.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ya ha eliminado un total de cuatro avisos para misiones aéreas (NOTAM) en la región del Caribe, incluyendo uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan al espacio aéreo sobre Curazao, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

"Estos NOTAM se emitieron como medida de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el retorno de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela", ha sostenido.

A principios de mes la FAA emitió un aviso para prohibir las operaciones de vuelos de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019, fecha en la que se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas.