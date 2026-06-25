Venezuela.-AMP.- La UE activa el Mecanismo de Protección Civil y coordina el envío de equipos de rescate a Venezuela

Archivo - Operario espera la llega de ayuda humanitaria a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UE ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEPC) y está coordinando el envío de equipos de rescate de España, Italia y República Checa tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela en la noche del miércoles y que han dejado más de un centenar de muertos y un millar de heridos, después de que el país latinoamericano lo haya solicitado.

Así lo ha informado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un mensaje en redes sociales, en el que ha detallado que la agencia de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea está coordinando la respuesta internacional para ayudar al pueblo venezolano.

Hay otros Estados miembro del club comunitario, como Bélgica, que también han mostrado su disposición a colaborar con el Mecanismo Europeo de Protección Civil en el caso de ser activado, según ha indicado su ministro de Exteriores, Maxime Prévot.

Este mismo jueves, la Unión Europea ha celebrado una reunión interna de coordinación para evaluar la situación en el país latinoamericano y también ha activado el sistema europeo de cartografía satelital, Copernicus, para poder ofrecer imágenes detalladas del alcance del desastre.

Según indicó este mediodía en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Protección Civil, Preparación y Ayuda humanitaria de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, el bloque comunitario estaba "preparada" a la espera de recibir una solicitud formal por parte de las autoridades venezolanas para la activación del mecanismo.

Eso sí, detalló que socios financiados por la Unión Europea ya se encontraban sobre el terreno ayudando a los afectados, y que también la Cruz Roja está llevando a cabo operaciones de rescate.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".