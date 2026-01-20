La UE constata que la operación militar de EEUU en Venezuela no ha supuesto una "solución definitiva"

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, durante una sesión en el Parlamento Europeo - MATHIEU CUGNOT

Kallas se muestra dispuesta a trabajar con Delcy Rodríguez si "da pasos tangibles hacia el respeto de los DDHH"

El PP reclama a Kallas que continúe "la presión internacional" contra Venezuela y el PSOE denuncia la pretensión de Trump de robar la paz

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha señalado que el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos a principios de año no ha sido "una solución política definitiva", si bien es "una ventana para avanzar hacia la democracia".

Durante su intervención este martes en un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la jefa de la diplomacia europea también ha recordado que, para la Unión Europea, Maduro carece de legitimidad democrática, si bien ese hecho "no suspende el Derecho Internacional" y no hace negociable "la integridad territorial".

"La destitución de Nicolás Maduro en una operación militar por parte de Estados Unidos no es una solución política definitiva para Venezuela. Marca un punto de inflexión delicado para un país confrontado a profundos desafíos políticos y económicos", ha indicado la política estonia.

Kallas ha apuntado que, no obstante, esta intervención "puede ser una ventana para avanzar hacia la democracia, la estabilidad y la prosperidad", por lo que la UE seguirá apoyando que el futuro de Venezuela "deba ser determinado por los propios venezolanos".

"Seguimos apoyando a todos aquellos que defienden los valores democráticos dentro y fuera de Venezuela. Entre ellos, Edmundo González y María Corina Machado, que han liderado a millones de venezolanos para exigir pacíficamente el cambio", ha proseguido en su explicación, expresando su deseo de un "proceso pacífico, negociado e inclusivo" en el país.

DISPUESTA A TRABAJAR CON DELCY RODRÍGUEZ

Tras congratularse de que más de veinte ciudadanos de la UE han recuperado su libertad tras haber sido liberados de cárceles venezolanas, ha agradecido el trabajo "incansable" realizado por la delegación de la Unión Europea en Caracas.

"Estas liberaciones son un paso positivo y constructivo, pero deben conducir a un restablecimiento pleno de los Derechos Humanos en toda Venezuela", ha remachado, para después destacar que "la UE ha permanecido presente durante los periodos más difíciles, incluso como principal donante humanitario".

En este punto, se ha mostrado dispuesta a trabajar con todos los venezolanos, desde las autoridades actualmente en el poder, encabezadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; hasta la sociedad civil y las fuerzas democráticas "para promover" los intereses de la UE, así como "los principios compartidos".

Kallas ha revelado que la semana pasada los jefes de misión del bloque comunitario en Caracas se reunieron con Rodríguez, por invitación suya, y le transmitieron la necesidad de liberar de manera "inmediata e incondicional" a todos los detenidos.

También le trasladaron la disposición de Bruselas a "profundizar el compromiso si Venezuela da pasos tangibles hacia el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de derecho", así como su compromiso de apoyar "un proceso pacífico, negociado e inclusivo liderado por los venezolanos hacia la democracia".

"LA PRESIÓN INTERNACIONAL DEBE CONTINUAR"

También han intervenido durante el debate sobre Venezuela varios eurodiputados españoles, como la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que ha asegurado que la caída de Maduro ha sido "la noticia más esperada" para los que defienden "la libertad y la democracia".

En su opinión, el PP "ha liderado desde hace años las sanciones al régimen" o las condecoraciones con el premio Sarajov a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, si bien ha recordado a Kallas el "trabajo no ha terminado" y que "la presión internacional debe continuar".

Todo ello frente a una delegación socialista, según la política catalana, que "continúa callada y cómplice por temor a que se conozcan las conexiones de algunos de los suyos con el régimen", como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha dicho que es "lobista oficial y blanqueador de dictadores".

"Ustedes abandonaron a Venezuela y no pidan diálogo ahora. No lo pidieron cuando se cometieron asesinatos y torturas atroces. Ustedes no serán árbitros de ninguna transición democrática (...) Y cuando el pueblo de Venezuela escriba de nuevo su historia de libertad y democracia, ustedes no estarán en ella", ha zanjado.

Por su parte, la eurodiputada socialista Leire Pajín ha destacado una resolución aprobada por el Parlamento Europeo tiempo atrás en la que se rechazaba "el fraude electoral por parte del régimen de Maduro", y que mencionaba a los "presos políticos" y de los desplazados por la situación derivada en Venezuela.

No obstante, y pese a denunciar "la toma de posición ilegítima por parte de Maduro", la socialista ha indicado que "hoy la situación en Venezuela va mucho más allá" tras la intervención militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el país de Latinoamérica.

"Si hace un año aquí algunos hablaban de que Maduro robaba las elecciones, hoy deberíamos hablar de que Trump roba el petróleo y también la voluntad del pueblo venezolano", ha añadido, reivindicando que el pueblo venezolano "tiene derecho a garantizar la paz, la democracia y el progreso por sí mismo".

VENEZUELA SERÁ DEMOCRÁTICA "A PESAR DE LA UE"

También ha intervenido el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que ha ironizado con que si Estados Unidos acabara "con la cúpula del régimen de Ayatolá, los iraníes harían de Donald Trump un héroe nacional", mientras la Comisión Europea "lloraría y condenaría" al mandatario estadounidense por "viola el Derecho Internacional".

"Eso ha pasado en Venezuela, una monstruosa dictadura a la que la Unión Europea ha apoyado durante décadas, casi tanto como en el criminal régimen de Cuba. Si fuera por la UE, la dictadura de Venezuela se habría eternizado como la de Cuba y Maduro habría muerto en la cama como Castro", ha sentenciado.

Por este motivo, ha criticado que la UE "llora y lamenta" mientras "no puede soportar un éxito de Trump", a la vez que ha augurado que Venezuela está "en el camino hacia la democracia en Venezuela, más pronto que tarde", y "a pesar de la Unión Europea".

Ha tomado la palabra también el diputado en el Parlamento Europeo de Comuns-Sumar, Jaume Asens, que ha lamentado que, aunque Estados Unidos "siempre ha violado sistemáticamente el Derecho Internacional", ahora "no se inventa excusas" para hacerlo.

"Las máscaras han caído. Lo de Venezuela es por petróleo, lo de Groenlandia por tierras raras. Cualquiera que tenga recursos es una víctima potencial del nuevo orden imperial", ha avisado Asens, reafirmándose en que "destituir a un jefe de Estado, aunque sea un tirano", es "alterar el Derecho Internacional".

En este punto, ha cargado contra PP y Vox por "aplaudir" la maniobra militar de Trump, y también ha criticado a la Comisión Europea, que "no se atreve a condenar" y "normaliza" lo sucedido en Venezuela.

Entre una variedad de eurodiputados tanto españoles como de otros países de la UE que han comentado la intervención de Kallas en la Eurocámara también se ha encontrado la parlamentaria del PNV Oihane Agirregoitia, que ha definido la ofensiva de Trump en Venezuela como "una clara violación del Derecho Internacional".

También ha afirmado que acoge "con satisfacción" la liberación de presos políticos, si bien ha exigido "la liberación incondicional de todas esas personas que están presas políticas de manera arbitraria" y que el cambio en Venezuela venga "desde dentro de su pueblo".