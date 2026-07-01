Venezuela.- AMP.- Venezuela eleva a cerca de 2.300 los fallecidos por los terremotos

VENEZUELA, LA GUAIRA - JUNE 29, 2026: High-rise buildings suffer damage from the June 24 earthquakes in the Caribbean Sea coast city of Catia La Mar, the latest figures bringing the death toll to 1,400. Best quality available,Image: 1113288106, License: R - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

Asimismo, ha señalado que las familias damnificadas ascienden a 12.841 en una semana en la que se han producido más de 780 réplicas tras los dos fuertes seísmos.

Rodríguez ha indicado que 13.942 personas han sido dada de alta tras recibir tratamiento médico, de modo que otras 4.565 permanecen hasta el momento siendo atendidas en hospitales y centros de triaje. "Esto es una buena noticia: tenemos casi 14.000 personas que están fuera de cualquier tipo de peligro y se encuentran dadas de alta", ha subrayado.

El diputado ha celebrado asimismo que ha disminuido la frecuencia y la intensidad de las réplicas, una tendencia que se mantiene. "La amenaza parece estar disminuyendo pero aún no ha desaparecido", ha advertido.

Este mismo miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado siete días de luto oficial por las víctimas de los devastadores terremotos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha hecho un llamamiento de emergencia de casi 24 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) para apoyar, durante los próximos seis meses, la respuesta a los efectos en materia sanitaria de los seísmos.

En particular, la OPS pretende con ese fondo ayudar a alrededor de 700.000 residentes de los municipios más afectados por el doble terremoto, además de fortalecer hospitales y centros sanitarios que atienden a millones de personas que han visto su acceso a la salud interrumpido por el desastre, según ha señalado en un comunicado.