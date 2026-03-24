Venezuela envía una delegación esta semana a Estados Unidos para formalizar las nuevas relaciones

Archivo - La enviada especial de EEUU para Venezuela, Laura Dogu, ya la presidenta encargada Delcy Rodríguez. - Daniela Millan/Miraflores/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes que a lo largo de esta semana viajará a Washington una delegación diplomática para iniciar una nueva etapa de diálogo tras las nuevas dinámicas entre ambos países después del arresto a principios de enero del mandatario Nicolás Maduro.

"Quiero que de mi parte y en nombre del Gobierno de Venezuela ratifiquen y se lleven la idea cierta de que esta es nuestra disposición", ha traslado Rodríguez durante un encuentro en Caracas con inversores y grupos empresariales, donde ha destacado la ventana de oportunidades que se abre para el país latinoamericano tras la nueva etapa abierta con Estados Unidos.

"Quienes piensen que es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente", ha afirmado Rodríguez.

No obstante, para ello ha reiterado la necesidad de que dejen de pesar sanciones sobre la economía venezolana, en un momento además en el que han empezado a funcionar acuerdos con importantes compañías petroleras como Chevron.

Más tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido la llamada licencia General 53 para levantar ciertas sanciones contra Caracas y así permitir el establecimiento de misiones diplomáticas.

La medida, firmada por el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, detalla que "se autorizan todas las transacciones prohibidas" relacionadas con "el suministro de bienes o servicios en Estados Unidos a misiones oficiales del Gobierno de Venezuela o a las misiones permanentes del Gobierno de Venezuela ante organizaciones internacionales en Estados Unidos, así como el pago de dichos bienes o servicios".

La bandera de Estados Unidos ha comenzado a ondear de nuevo hace unos días en la Embajada de Caracas, siete años después de que ambos países rompieran relaciones.

La visita de una delegación venezolana a Washington marca un nuevo paso para la normalización de las relaciones entre ambos países, si bien depende en gran medida de las cesiones que Rodríguez esté dispuesta a conceder a un Donald Trump, que ya ha dejado claro en varias ocasiones que su supervivencia política depende de ello.