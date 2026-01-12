Venezuela.- AMP.- Venezuela libera a otros 22 presos, incluyendo un ciudadano hispanovenezolano

Archivo - December 1, 2024, Caracas, Miranda, Venezuela: Family, friends and members of civil society held a vigil for political prisoners in Venezuela on December 1, 2024, in a square in Caracas. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han liberado este lunes a 22 presos que encontraban detenidos en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo al ciudadano hispanovenezolano Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la abogada Rocío San Miguel, en una nueva maniobra del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la puesta en libertad de una veintena de presos la semana pasada, entre ellos cinco españoles.

Según ha confirmado la organización venezolana pro Derechos Humanos Foro Penal, nueve personas han salido de la prisión de 'La Crisálida' y otros 13 de 'Rodeo 1'.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", añade la organización.

En redes sociales, el diputado del PP, Sergio Sayas, ha expresado "alegría inmensa" por la excarcelación de González de Canales Plaza, "un venezolano español cuyo caso he seguido de forma más particular gracias a su familia y a sus amigos". "Basta ya. Todos los presos políticos deben ser puestos en libertad", ha recalcado.

Horas antes el propio ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, había confirmado que dos ciudadanos italianos han sido puestos en libertad. Alberto Trentini y Mario Burlò, identificados por el propio ministro, se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas.

SERVICIOS PENITENCIARIOS ELEVAN A 116 LAS EXCARCELACIONES

Por su parte, el Servicio Penitenciario venezolano ha informado en su propio comunicado de que en las últimas horas se han producido 116 nuevas excarcelaciones. "Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación", recoge el comunicado.

Según el balance de las autoridades venezolanas, estas liberaciones se suman a las 187 registradas durante el mes de diciembre de 2025 y siguen "la revisión integral" iniciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz. Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", ha señalado.

VEINTENA DE LIBERACIONES LA SEMANA PASADA

Esta liberación se suma a la veintena de detenidos que fueron sacados de las cárceles venezolanas el pasado jueves en un paso que las autoridades de Venezuela atribuyeron a las negociaciones con Qatar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

