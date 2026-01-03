Venezuela.- AMP.- Von der Leyen pide que cualquier "solución" para Venezuela respete el Derecho Internacional

European Commission President Ursula von der Leyen pictured at the arrivals ahead of an European council summit, in Brussels, Thursday 18 December 2025. - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este sábado que cualquier "solución" para Venezuela, tras el ataque estadounidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen ha indicado que está siguiendo "muy de cerca" la situación en Venezuela y declarado que la UE "está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática".

Sin embargo "cualquier solución" al respecto "deberá respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Von der Leyen, por último, ha informado de que está en estrecho contacto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas para, "en coordinación con los Estados miembro, garantizar que los ciudadanos europeos" en Venezuela "puedan contar con el total respaldo" de la UE.

RIBERA: EL DERECHO INTERNACIONAL DEBE RESPETARSE SIEMPRE

También se ha pronunciado sobre los ataques de Washington a Venezuela la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, que ha detallado que sigue con atención la situación en Venezuela, a la vez que ha defendido que "ante cualquier situación, en cualquier lugar del mundo" se debe respetar el Derecho Internacional.

"Necesitamos un mundo basado en reglas", ha dicho la también comisaria de Competencia en un mensaje en la red social Blue Sky, en el que ha llamado a "la distensión y al diálogo", y expresado su confianza en los esfuerzos de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, "por encontrar una solución pacífica y diplomática, de conformidad con la ley", en el país latinoamericano.

"Quiero expresar mi solidaridad con todos los venezolanos que aspiran a un futuro mejor, democrático y pacífico, y que están viviendo momentos de incertidumbre y tensión", ha añadido, indicando que la UE "seguirá apoyando una solución democrática" en Venezuela que respete "los derechos y las libertades".