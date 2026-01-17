Venezuela.-AMP2.- Delcy Rodríguez destituye al testaferro de Maduro como ministro de Industria

CARACAS, Jan. 15, 2026 -- Venezuelan acting president Delcy Rodriguez delivers her annual report to the legislature on behalf of the administrative body in Caracas, Venezuela, Jan. 15, 2026. - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado este viernes nuevos titulares para las carteras de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo del Ejecutivo venezolano, en una serie de cambios entre los que destaca la destitución del testaferro del presidente Nicolás Maduro, Alex Saab, como ministro de Industria.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", publicó la mandataria en su cuenta de Telegram. Saab fue detenido en 2020 fue en Cabo Verde, para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó cargos por lavado de activos antes de ser excarcelado en 2023 en un acuerdo que incluyó la liberación de diez ciudadanos estadounidenses

Rodríguez había anunciado esta misma semana un "nuevo momento político" en el país latinoamericano, abogando por el "entendimiento" tras la detención de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

"Informo al país que he designado al VA Aníbal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte. Agradecemos el compromiso y el trabajo del compañero Ramón Velásquez Araguayán, quien ha estado al frente de esta cartera ministerial", ha comunicado en la primera de una serie de publicaciones compartidas en redes sociales.

Siguiendo la misma fórmula, Rodríguez ha revelado que la cartera de Ecosocialismo pasará a ser dirigida por Freddy Ñáñez, a quien ha encomendado "la labor de seguir impulsando las políticas públicas para la protección de (la) Pachamama y todo lo relacionado en materia ambiental".

Por último, la presidenta encargada ha escogido al filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela como ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. "Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela", ha argumentado.

Poco después, la mandataria en funciones ha dado a conocer la fusión de dos carteras tan "importantes para el avance económico del país" como son los ministerios de Industrias y Producción Nacional y de Comercio Nacional. La instancia resultante de esta unión será liderada por el político y militar Luis Antonio Villegas.

Estos anuncios llegan después de que la propia Rodríguez augurase este miércoles la entrada del país en un "nuevo momento político" con el propósito de "abrir espacios políticos", subrayando que este "fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones".