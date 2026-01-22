Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han liberado en las últimas horas a Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano, según ha confirmado su esposa, Mariana González de Tudares, quien ha denunciado de nuevo la "injusta detención arbitraria" de su marido durante poco más de un año.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", ha dicho González de Tudares en un mensaje publicado en redes sociales.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, a su libertad plena, a la que tiene derecho", ha dicho, antes de expresar su agradecimiento a "todas y cada una de las personas" que le han dado apoyo "en la lucha por la libertad" desde el 7 de enero de 2025.

Así, ha mostrado su agradecimiento al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que "siempre hizo seguimiento e incidente de este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias", así como a su familia y a los "verdaderos amigos" que dieron apoyo "humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios, en toda la lucha".

"Finalmente, un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones", ha indicado González de Tudares.

"Dios, nuestro señor, gracias por nunca abandonarnos. Santo Padre, Juan Pablo II, gracias por ser mi guía en estos últimos días", ha remachado la esposa del opositor en su mensaje, sin que las autoridades venezolanas se hayan pronunciado por ahora respecto a esta excarcelación.

GONZÁLEZ DICE QUE LA LIBERACIÓN "NO BORRA LO OCURRIDO"

Por su parte, el candidato presidencial en los últimos comicios ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar". "Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia", ha dicho.

"Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad", ha lamentado, antes de destacar que "la verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta".

"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición", ha manifestado Edmundo González.

Por ello, ha hecho hincapié en que "sigue trabajando por quienes aún permanecen privados de libertad y por sus familias". "Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con una Venezuela donde la libertad no sea una concesión, sino un derecho efectivo para todos", ha apostillado.

Tudares fue detenido pocos días antes de la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un tercer mandato. Junto a él fueron detenidos el activista Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes ya han sido liberados.

Caracas ha acometido durante las últimas semanas un proceso de excarcelaciones al hilo del ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante un tribunal por cargos de narcoterrorismo.