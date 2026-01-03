Venezuela.- AMP3.- EEUU anuncia que "ha capturado" a Nicolás Maduro tras un ataque aéreo contra Caracas y alrededores

Archivo - CARACAS, Dec. 2, 2025 -- Venezuelan President Nicolas Maduro kisses the Venezuelan national flag during a rally in Caracas, capital of Venezuela, Dec. 1, 2025. Venezuela does not want "a slave's peace," Venezuelan President Nicolas Maduro told - Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY - Archivo

El Gobierno venezolano no sabe dónde esta Maduro y exige a Trump "prueba de vida inmediata" del presidente y de la primera dama

El presidente de EEUU habla de una incursión nocturna en la "fortaleza" de Maduro y confirma militares heridos en la operación

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Trump ha realizado el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido "trasladados fuera del país" después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas. En comentarios al 'New York Times', Trump ha celebrado "una operación brillante" sobre la que dará más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

"UNOS POCOS HERIDOS"

Poco después, en una breve declaración a la cadena Fox News, el presidente de EEUU ha informado de que la operación ha sido efectuada por efectivos de las fuerzas especiales de EEUU y que la operación acabó con "varios heridos" entre los operativos norteamericanos pero ninguna víctima mortal.

En comentarios a la cadena, Trump indicó que la operación iba a ocurrir hace cuatro días pero no pudo ocurrir por las malas condiciones del tiempo. Trump, que siguió la incursión "en directo", ha indicado que Maduro estaba "en una especie de fortaleza" que contenía una habitación de seguridad "con puertas de acero" pero "no hizo falta entrar en esa zona" de la residencia del presidente venezolano.

"Los militares me dijeron que no hay otro país en La Tierra capaz de realizar una maniobra así. Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Fue algo increíble", manifestó el mandatario a la cadena conservadora.

Mientras duraba la incursión, Estados Unidos desencadenó una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

Sin abordar la exigencia del Gobierno venezolano que le ha pedido una "prueba de vida inmediata" que demuestre el bienestar del matrimonio, Trump ha informado de que Maduro y su mujer están retenidos ahora en el barco de asalto 'USS Iwo Jima' en aguas del Caribe.

Maduro, en definitiva, se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense, Nueva York concretamente, por delito de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha recordado la imputación de la que fueron objeto Maduro y su esposa, Cilia Flores, por el Tribunal del Distrito Sur neoyorquino, en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", ha indicado Bondi en su cuenta de X.

La fiscal ha anunciado que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano ha entrado dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de "narcoterrorismo" y ha indicado en referencia al presidente venezolano que "uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas".

HELICÓPTEROS SOBRE CARACAS

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque con cohetes "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también ha comparecido esta madrugada ante la población del país para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una "masacre" provocada por los ataques de EEUU. Del mismo modo, el fiscal general del país, Tarek William Saab, se ha pronunciado en los mismos términos: confirma heridos graves y víctimas mortales pero no ha acabado de precisar una cifra exacta.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.