María Corina Machado está de vuelta en Venezuela

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado (archivo) - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha regresado a territorio venezolano después de salir del país en diciembre de 2025 y Edmundo González ha adelantado que también regresará "pronto". En total han sido diez meses fuera del país.

"Estoy aquí. Con ustedes", ha publicado Machado en redes sociales.

El que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha confirmado también el retorno de la líder del partido Vente Venezuela al país.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!", ha publicado en redes.

González ha adelantado que "muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad". "Ustedes lo saben, esto es hasta el final", ha remachado.

Poco después, el gabinete de prensa de Vente Venezuela ha publicado en redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Machado en una iglesia, la iglesia de Santa Rosa de Barquisimeto, en el estado de Lara, según el partido.

Los fieles que estaban dentro del templo reciben a la dirigente política jaleándola y con abrazos, mientras ella se muestra visiblemente emocionada. Algunos de los asistentes han coreado su nombre y otro ha exclamado un emotivo "¡Aquí está tu gente!".

El partido de Machado, Voluntad Popular, ha convocado ya una "caravana nacional" en la que piden participar con vehículos, motocicletas, bicicletas o a pie llevando banderas venezolanas. En total hay ocho puntos con horarios publicados que recorrerá Machado este mismo domingo, incluida Caracas, segunda escala.

Mientras, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha planteado que la vuelta de Machado "debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular".

"Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump", explica.

Por su parte, el dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa ha afirmado que la vuelta de Machado "nos llena de alegría y de optimismo". "Ahora con María Corina en el terreno seguir luchando por los presos políticos y exigir pronto un cronograma electoral que nos permita tener lo más pronto posible una elección presidencial", ha señalado.

NOBEL DE LA PAZ

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó a principios de julio en declaraciones a Europa Press que Washington no veía oportuno una vuelta en dicho momento, dado que el objetivo de la Administración de Donald Trump era "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los seísmos.

El Gobierno de Venezuela ha acercado posiciones con Washington a raíz de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que fue apresado el presidente del país, Nicolás Maduro, juzgado ahora en Nueva York. En el ataque murieron más de un centenar de personas y la vicepresidenta Delcy Rodríguez se hizo cargo del poder.