Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

El Gobierno venezolano "repudia y denuncia" una "gravísima agresión militar" que tiene como objetivo "apoderarse de sus recursos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exige una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

EXPLOSIONES EN CARACAS

Por ahora no existe información detallada sobre los ataques. Residentes de Caracas relataron a la agencia Bloomberg a primera hora de la madrugada que habían escuchado el ruido de varias explosiones en la ciudad y avistado aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela, salpicada de ruido de disparos. Medios locales hablan de detonaciones en varias bases militares y posiciones de seguridad como el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también objetivo de Estados Unidos, quien ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".

También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado igualmente un "criminal ataque de EEUU a Venezuela" y demandado de manera "urgente" una "reacción de la comunidad internacional. "Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!", ha publicado en su cuenta de X.

VENEZUELA DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Dada la situación, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios del país".

En paralelo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado el comienzo de una ofensiva diplomática con la presentación de las correspondientes denuncias del ataque ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) para "exigir la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".

El Gobierno venezolano avisa por último que "en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia" y convoca finalmente a "los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial".