Venezuela.- Antonio Costa llama a la "desescalada" tras el ataque de EEUU a Venezuela y pide una "solución pacífica"

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" y ha pedido una "solución pacífica", después de que en la madrugada de este sábado Estados Unidos haya atacado la capital de Venezuela, Caracas, y haya capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Siguiendo con gran preocupación la situación en Venezuela. La Unión Europea hace un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas", ha expresado el socialista portugués en un mensaje en la red social X.

Costa ha sostenido que la Unión Europea continuará apoyando "una solución pacífica, democrática e inclusiva" en Venezuela, y ha subrayado la importancia de garantizar, en colaboración con los Estados miembros, "la seguridad" de los ciudadanos europeos en el país latinoamericano.

Poco antes, en otro mensaje en la misma red social, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho un llamamiento a "la moderación" y ha informado de que se ha puesto en contacto con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como con la embajadora de la Unión en Caracas.

La jefa de la diplomacia europea también ha recordado que la Unión Europea ha declarado anteriormente que el presidente de Venezuela "carece de legitimidad", a la vez que ha señalado que, "en cualquier circustancia" deben resptarse "los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

VENEZUELA DENUNCIA ATAQUES AÉREOS

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" a Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país. El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.