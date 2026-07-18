Venezuela anuncia el acceso a los fondos bloqueados del FMI para la reconstrucción tras el doble terremoto de junio

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes que las autoridades del país dispondrán de 346 millones de dólares (cerca de 302.440.000 de euros) procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 4.900 víctimas mortales.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia. Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", ha indicado la mandataria en un breve comunicado difundido en Telegram.

En la misma nota, Rodríguez ha mostrado su especial agradecimiento a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, por hacer posible este "importante paso" con "su respaldo y compromiso".

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", ha concluido la mandataria venezolana, quien se ha mostrado abiertamente complacida tras los reiterados llamamientos de Caracas a la comunidad internacional exigiendo la liberación de sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción del país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha elevado este jueves a 4.930 el número de fallecidos por cuenta de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, mientras que el saldo de heridos se mantiene en 16.740 personas.

Actualmente, permanecen en el terreno un total de 2.278 rescatistas internacionales, cifra inferior a los 2.408 contabilizados en la jornada anterior. No obstante, la cifra de voluntarios sí que ha experimentado una subida, pasando de 31.315 personas a 31.745 personas.