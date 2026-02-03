Argentina confirma la liberación de un nacional detenido desde hace más de un año en Venezuela

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha confirmado este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien permanecía desde hace más de un año detenido de forma "arbitraria" en Venezuela, donde ya han sido excarcelados casi 690 personas desde el pasado 8 de enero.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. (...) En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", ha anunciado en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia argentina ha asegurado que sigue "atentamente" la situación de Rivara, encarcelado desde el 1 de enero de 2025, y su disposición para "continuar acompañándolo", mientras que ha exigido a las autoridades venezolanas, ahora bajo Delcy Rodríguez, quien fuera 'número dos' de Nicolás Maduro, "la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad".

De acuerdo al último balance de la ONG venezolana Foro Penal, difundido este lunes, las autoridades venezolanas han excarcelado a 687 personas, 59 de ellas extranjeras, desde "la semana pasada", si bien ha señalado que desconoce el paradero de 51 del total de liberados.

La presidenta encargada anunció el pasado fin de semana una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las prisiones de Venezuela así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.