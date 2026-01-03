Argentina endurece las condiciones para la entrada de ciudadanos de Venezuela

Archivo - Bandera de Argentina - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, Manuel Adorni, ha anunciado este sábado nuevas restricciones para la entrada de ciudadanos de Venezuela en Argentina coincidiendo con la acción militar estadounidense en la que ha sido apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro", ha indicado Adorni en su cuenta en X.

La medida será aplicada por la Dirección Nacional de Migraciones argentina y se aplica a "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los Estados Unidos, entre otros".

"Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin", ha concluido Adorni.