Venezuela.- Arranca el diálogo político entre la Asamblea Nacional venezolana y representantes de la oposición

Representantes de la Asamblea Nacional venezolana y de la oposición - PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Asamblea Nacional venezolana y del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 han comenzado este jueves en la capital, Caracas, un proceso de diálogo político tras el anuncio, a mediados de julio, de una 'hoja de ruta' conjunta para reconstruir el país tras el doble terremoto que ha dejado más de 6.000 muertos.

"Inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de Asamblea Nacional 2015-2020", ha indicado el presidente de la cámara legislativa, Jorge Rodríguez, en redes sociales.

Por su parte, Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor, ha destacado que con este encuentro da comienzo "el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela" entre las dos partes.

"Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos", ha agregado en redes sociales la exdiputada opositora.

El Gobierno de Estados Unidos ha mostrado su "satisfacción" por la llegada a Caracas de este grupo de representantes de la oposición venezolana, en un comunicado en el que ha destacado que "estas conversaciones directas suponen una oportunidad única".

"Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", ha señalado así el Departamento de Estado, antes de reiterar su "apoyo" a este proceso "liderado por Venezuela".

La cartera dirigida por Marco Rubio ha aludido, una vez más, al plan de tres fases formulado por Washington para la recuperación económica, así como la "reconciliación política" y la "transición pacífica" tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque perpetrado por el Ejército estadounidense contra Caracas a principios de 2026.