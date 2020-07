Venezuela.- Arreaza arremete contra Pompeo y asegura que "obstruye" las investigaciones sobre corrupción de su gestión

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha arremetido este martes contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegurando que "obstruye" las investigaciones sobre corrupción de su gestión.

Las palabras de Arreaza tienen lugar después de que Estados Unidos haya incluido en su lista de sancionados a dos exdirigentes venezolanos a los que acusa de haber aceptado "sobornos" a cambio de adjudicar contratos con la empresa pública Corpoelec.

Según el ministro de Exteriores venezolano, Pompeo "obstruye las investigaciones sobre corrupción y auditorías a su propia gestión, pero se presenta como el paladín de la lucha contra la corrupción en otros países".

"Típico doble estándar de la élite corporativa gobernante en Estados Unidos", ha dicho Arreaza a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha zanjado que "son puro 'fake'".

Pompeo ha anunciado que los incluidos en esta 'lista negra' son Luis Alfredo Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica y ex presidente de Corpoelec, y Eustaquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica y ex director de compras de Corpoelec.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que ambos fueron ya sancionados en junio de 2019 por los departamentos de Estado y del Tesoro por "socavar la democracia en Venezuela". Con la medida anunciada este martes, ninguno de los dos ni sus familiares directos podrán entrar en Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump ya ha dictado una batería de sanciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, su familia y sus colaboradores por acusaciones que van desde corrupción a violaciones de los Derechos Humanos o narcotráfico.