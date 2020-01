Venezuela.- Arrimadas reúne con Guaidó donde le traslada el apoyo de Cs en la "lucha del pueblo venezolano por la libertad"

Publicado 25/01/2020 21:21:34 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se ha reunido este sábado con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, al que le ha trasladado el apoyo de su partido en la "lucha del pueblo venezolano por la libertad, los derechos humanos y la democracia".

"Me he reunido con Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. Le he trasladado todo mi apoyo y el de Ciudadanos a la lucha del pueblo venezolano por la libertad, los derechos humanos y la democracia. Espero que muy pronto podamos celebrar el fin de la tiranía de Maduro", ha publicado Arrimadas en su perdil de Twitter.

Arrimadas y Guaidó han mantenido un encuentro en el edificio de Correos después de que el venezolano haya recibido Las Llaves de Oro de Madrid en el Ayuntamiento de la capital, donde también se ha visto con el líder de Vox, Santiago Abascal que también le ha transmitido su apoyo "frente a la tiranía de Maduro".

"Reunión con el presidente legítimo de Venezuela Guaidó para apoyarle frente a la tiranía de Maduro y establecer lazos contra la mafia chavista del Foro Sao Paulo que a través de sus agentes Garzón, Zapatero y Monedero domina instituciones como la vicepresidencia y la Fiscalía", ha escrito Abascal en la red social.