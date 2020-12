Venezuela.- La Asamblea Nacional aprueba una moción en rechazo de las elecciones legislativas del domingo en Venezuela

Convocan a una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre para expresar el rechazo a Maduro

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional venezolana ha aprobado este sábado una moción de rechazo a las elecciones legislativas previstas para este domingo, 6 de diciembre, en las que la oposición considera que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende sustituir a la actual Asamblea, controlada por la oposición.

"Mañana hay un fraude en Venezuela que pretende aniquilar la alternativa democrática, que pretende aniquilar la esperanza de la mayoría. Esa es la intención de la dictadura, no les interesa la legitimidad", ha afirmado el presidente de la Asamblea y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó.

Asimismo, la Asamblea Nacional ha reiterado su respaldo a la consulta popular impulsada por la sociedad civil programada entre el 7 y el 12 de diciembre, este último día de forma presencial y los anteriores, telemáticamente.

"Hacemos un rotundo llamado a quedarse en sus casas ese día (de las elecciones). Así mismo, convocar a la ciudadanía toda a respaldar masivamente la consulta popular prevista para los días 7 al 12 de diciembre", ha apuntado Guaidó. "Participar en la Consulta Popular es un desafío en sí mismo a la dictadura. El 12 de diciembre la participación, la expresión será de manera voluntaria", ha indicado.

En ese sentido, Guaidó ha denunciado la detención de dos ciudadanos en el estado Zulia por entregar panfletos referentes a la participación en la Consulta Popular, lo que revela la "amenaza" que es este mecanismo para el régimen. "No nos vamos a echar para atrás ante las amenazas de la dictadura", ha remachado.

El dirigente opositor ha reiterado su llamamiento a los militares para que se pongan "del lado de la Constitución" y ha subrayado que para quienes lo hagan existen garantías.

Además se ha dirigido a la comunidad internacional para pedir que mantengan su posición sobre la invalidez de los procesos electorales convocados en Venezuela "ya que se hace imposible el acompañamiento, asesoramiento y auditoría del proceso preelectoral, simplemente porque este es inexistente".

ENCUENTRO CON PRENSA INTERNACIONAL

Guaidó ha mantenido este mismo sábado un encuentro con corresponsales y enviados de medios de comunicación extranjeros en el que ha advertido del "fraude" de los comicios porque los votantes irán "obligados y amenazados".

"Los amenazan conque el que no vote, no come. Lo que ocurrirá mañana 6D es una elección interna del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Maduro y el régimen tienen claro que nadie va a reconocer ese fraude, tal como ocurrió el 20 de mayo de 2018. La dictadura no tiene votos por eso ofrecen balazos a los ciudadanos", ha afirmado.

Asimismo ha dicho estar "seguro de que el lunes habrá un pronunciamiento claro del mundo en rechazo a la consumación del fraude" y ha recalcado sus "sólidas relaciones" con los poderes Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos.

Para poder realizar unas elecciones democráticas, Guaidó se ha referido a varios puntos: la designación del Consejo Nacional Electoral por parte del Parlamento, devolución de los partidos políticos, derecho a elegir y ser elegido, cronograma electoral y observadores internacionales.