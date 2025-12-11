La Asamblea Nacional venezolana aprueba una ley para derogar la adhesión de Caracas al Estatuto de Roma

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país latinoamericano al Estatuto de Roma, una acción que justifica por la inacción del organismo ante el "genocidio" del pueblo palestino.

La ley busca "demostrar la dignidad del pueblo venezolano", así como "mostrar solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino", que "sufre y ha sufrido el más espantoso genocidio y crímenes contra la humanidad que haya conocido este planeta en los últimos 80 años", según ha explicado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

Asimismo, ha señalado que la medida tiene como objetivo "denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución", en alusión al TPI, "que debería servir para proteger a los pueblos y sólo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".

Rodríguez ya criticó al TPI por no decir "absolutamente nada sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe por parte del imperialismo norteamericano", en referencia a los bombardeos de la Administración de Donald Trump en aguas del Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas.

En esta línea, denunció que tampoco se ha manifestado acerca del impacto de las sanciones de Washington y el bloqueo económico sobre Venezuela, lo que, según ha asegurado en base a un estudio del año 2017, ha resultado en la muerte de 40.000 ciudadanos.

La aprobación de la legislación se produce después de que el TPI decidiese cerrar su oficina en la capital, Caracas, debido a la falta de "progreso real" con el Gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, si bien su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país "permanece activa".

En respuesta, el Ministerio de Exteriores venezolano afirmó que Caracas "seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance" para hacer "prevalecer la verdad" frente al "colonialismo jurídico" que pretenda "utilizar la institucionalidad del TPI con fines políticos".

"Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio, que se conozca, contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad", aseveró.