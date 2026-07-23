Ascienden a casi 5.400 los muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

Imagen de archivo de edificios afectados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han actualizado este jueves el balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el 24 de junio en el país, una cifra que ha aumentado hasta situarse ligeramente por debajo de los 5.400 muertos y los 16.740 heridos.

Así lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que ha informado ahora de que la cifra total de fallecidos es de 5.398 tras los devastadores seísmos, que se han visto seguidos por más de 1.400 réplicas desde el pasado mes de junio.

Rodríguez ha detallado en un mensaje difundido a través de redes sociales que 17.907 personas se han visto afectadas y que ya son 128.324 las familias que han recibido atención por parte de las autoridades. Además, ha aclarado que se ha logrado rescatar a un total de 6.462 personas.

Respecto a los daños estructurales, ha informado de que 190 edificios han quedado completamente destruidos, pero ha hecho hincapié en que se han instalado 107 campos de desplazados temporales donde actualmente se da cobijo a unas 23.300 personas.

En este sentido, ha especificado que 44.298 pacientes han recibido atención médica, al tiempo que ha cifrado en casi 31.000 los efectivos desplegados en todo el país con el apoyo de 2.278 rescatistas internacionales y 31.700 voluntarios.

A pesar de las duras críticas vertidas contra las autoridades del país por la gestión de la catástrofe, que se sumaba a la crisis humanitaria previa que afectaba a gran parte de la población venezolana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha defendido la actuación del Gobierno y ha afirmado que "ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo".

Así, ha arremetido contra los líderes opositores y ha criticado que "no han trabajado de forma desinteresada" a favor de la población sino solo "para la foto". "Si no lo recuerdan, yo lo digo: una 'joyería' completa llegó a Venezuela. Se presentó aquí diciendo que ahora sí estaban libres para trabajar por el país", ha aseverado.