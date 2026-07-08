Ascienden a más de 3.680 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Estragos causados por los fuertes terremotos en Venzuela. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Laura De Chiclana/Jna Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último balance oficial dado a conocer este martes por las autoridades venezolanas sobre el saldo de víctimas derivadas de los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela eleva a más de 3.680 los fallecidos, mientras que la de heridos se mantiene en más de 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.685 los muertos --150 personas con relación al balance anterior-- y 16.740 los heridos por cuenta de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, a 17.907 personas que han perdido sus viviendas, según las autoridades del país, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

Actualmente, hay desplegados más de 4.388 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.076 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

Este martes, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, ha anunciado la "reconstrucción inmediata" de 600 apartamentos que, ha defendido, permitirán dar solución habitacional a unas 3.401 personas que se encuentran en campamentos transitorios.