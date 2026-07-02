Venezuela.- Aterriza en Venezuela un nuevo avión de la AECID con material sanitario tras los terremotos

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despide al equipo médico de emergencia de la Aecid que se desplaza a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos, a 01 de julio de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado la llegada de un nuevo avión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material sanitario para atender a los afectados por los terremotos.

"Acaba de aterrizar en Venezuela el avión de Cooperación Española de la AECID con ayuda humanitaria", ha trasladado este jueves Albares a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El jefe de la diplomacia española ha informado que se trata de un nuevo avión con material sanitario, kits de emergencia y otros suministros esenciales para atender a las personas afectadas por los seísmos sucedidos la semana pasada en el país venezolano. "España está con el pueblo venezolano en estos duros momentos", ha señalado Albares.

SE ELEVAN A 27 LOS ESPAÑOLES FALLECIDOS

Así se ha expresado el ministro después de que esta mañana Exteriores haya elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.

Fuentes del departamento liderado por Albares han insistido en que Exteriores mantiene abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.