Ayuso impone la Medalla de Oro a Machado mientras "socialismo del siglo XXI está de guateque en Barcelona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impone la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. - COMUNIDAD DE MADRID

Rechaza "lecciones" de quienes "dividen al pueblo" y quienes "hasta hace ni un año eran cómplices" del régimen de Nicolás Maduro

Machado asegura que en Madrid empieza "el retorno" a Venezuela y aventura que "muy pronto" dará las llaves de Caracas a Ayuso

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impuesto este sábado la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mientras "el socialismo del siglo XXI está de guateque en Barcelona", en alusión a la cumbre progresista a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes latinoamericanos.

Durante su discurso tras entregar a Machado esta distinción, la presidenta autonómica ha deslizado que el evento celebrado este fin de semana en Barcelona fue convocado "cuando sabía que este evento se iba a celebrar". Además, ha destacado que apenas "ningún representante europeo" ha acudido a la cita de Sánchez con el presidente brasileño, Lula da Silva; o la mexicana Claudia Sheinbaum.

"Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo entre una pretendida lucha de clases, multiplicando la pobreza para que la culpa sea de una minoría rica y no de gobiernos que con sus decisiones hunden la economía de las familias y de los autónomos, los que hacen del recuerdo de cada uno memoria impuesta por ley de manera totalitaria", ha añadido Ayuso.

En este punto, la presidenta madrileña ha rechazado "lecciones" de quienes "hasta hace ni un año" eran "cómplices" del régimen de Venezuela y "ganaban dinero con el sufrimiento del pueblo de Venezuela mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados". Mientras tanto, Madrid acogía a miles de venezolanos que buscaban libertad.

A continuación, Ayuso ha señalado de nuevo a Sánchez por unas declaraciones desde Barcelona en las que ha animado a "hacer lo que sea por defender la democracia", ante lo que la presidenta madrileña ha respondido si esa defensa pasa por ir contra la Justicia, los medios de comunicación y el "carcomer" el sistema público "como ocurrió en Venezuela"

DESDE EL BALCÓN DE SOL, "LA CASA DE LA LIBERTAD"

Más tarde, Ayuso y María Corina Machado, acompañadas de la hija de Edmundo González, Carolina, han salido al balcón de la Real Casa de Correos, "la casa de la libertad" y que ya ha sido en anteriores ocasiones escenario para reinvindicaciones libertarias en latinoamérica, según la presidenta.

"En esta plaza hemos reivindicado todos estos largos años la libertad del pueblo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de tantas naciones hermanas. En esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras en representación de las millones de personas que se han visto forzadas a dejar atrás su tierra, pero han encontrado en Madrid su nuevo hogar", ha arengado Ayuso.

Ante una Puerta del Sol abarrotada de venezolanos y entre gritos de "presidenta", Ayuso ha aventurado que "el cambio va a llegar de manera imparable" a Venezuela y Machado, "un día no muy lejano" será la primera presidenta venezolana de la historia.

"EN MADRID EMPIEZA NUESTRO RETORNO"

En presencia del Gobierno regional al completo, Machado ha recibido esta distinción "en atención a los méritos" de la opositora venezolana, "figura clave" en el país sudamericano "por su incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y la libertad".

Tras recibir de manos de la presidenta la Medalla de Oro, Machado ha trasladado su agradecimiento a Ayuso y a los madrileños, y ha expresado su "honor inmenso" por una distinción que toma en nombre de todos los ciudadanos "de dentro y fuera" de su país que "han arriesgado su vida pro la libertad".

"Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del cual nos sentamos todos orgullosos de ser venezolanos", ha aseverado la líder opositora.

En este punto, Machado ha asegurado que cuando regrese a Venezuela para construir un nuevo sistema político de la mano del presidente electo González, lo hará también con los miles de madrileños en el exilio, incluidos los que viven en Madrid. "Sí Isabel, van a regresar", ha trasladado a Ayuso, a quien desde el balcón de Sol ha asegurado que pronto entregará las llaves de Caracas.

Antes de recibir la Medalla de Oro de la región, Machado ha mantenido un encuentro privado con Ayuso en la sede del Gobierno regional y ha firmado en el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid, donde ha trasladado su agradecimiento a los madrileños por haber "acogido a miles de venezolanos". "Pronto les recibiremos a muchos de ustedes en una Venezuela libre", ha añadido.

RECONOCIMIENTO A EDMUNDO GONZÁLEZ

Por su parte, Edmundo González también ha sido reconocido con la Medalla Internacional. Sin embargo, el candidato presidencial venezolano no ha podido acudir al acto por problemas de salud y ha sido su hija Carolina quien ha recibido el galardón de manos de la presidenta regional.

Así, a González se le ha reconocido con la Medalla Internacional "como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid" y considerándolo como "presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024".

Carolina González ha leído a continuación una misiva redactada de puño y letra por el propio Edmundo en la que ha agradecido la distinción de la Comunidad de Madrid y ha recalcado que está del lado de Machado. "Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día", ha expresado González de boca de su hija menor.