Venezuela.- Aznar se reúne con María Corina Machado, a la que define como "la gran líder de Venezuela"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Four Seasons, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Ejecutivo y presidente de FAES, José María Aznar, mantuvo este domingo un encuentro este domingo con la opositora María Corina Machado, a la que define como "la gran líder de Venezuela".

Fuentes próximas a Aznar han señalado que ambos celebraron un "largo encuentro" este 19 de abril por la mañana, dentro de la gira europea que mantiene Machado y que le ha llevado a mantener reuniones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

"Con la gran líder de Venezuela, María Corina Machado. Venezuela libre", ha escrito José María Aznar en un mensaje en sus redes sociales, que acompaña de una foto posando con la opositora venezolana.

Aznar ha expresado en reiteradas veces su apoyo a Machado, como en julio de 2023 cuando la respaldó públicamente tras su inhabilitación. "Quiero expresar mi total apoyo a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana, que acaba de ser injusta y arbitrariamente inhabilitada para 15 años por la dictadura de Maduro para impedirle que se presente a las elecciones. Es una muestra de arbitrariedad y de legalidad en que se mueve la dictadura venezolana", dijo entonces en un vídeo grabado.

FELIPE GONZÁLEZ PIDE UN CALENDARIO ELECTORAL "CLARO"

Machado ha recibido también este lunes el apoyo del expresidente Felipe González, que ha expresado su "respeto y admiración" por ella, al tiempo que ha afirmado que la "lucha por la libertad no tiene color político".

Además, González ha reclamado un calendario electoral "claro" en Venezuela y el regreso "con garantías" al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, tras cargar contra las autoridades interinas de Caracas, a las que ha afeado que no afronten una transición democrática.

González ha presentado a Machado en un evento en el que ha estado presente la plana mayor del Partido Popular, con el presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza y que ha reunido igualmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de otras figuras políticas como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, exdirigentes de Vox.

SOBRE LA NO REUNIÓN CON SÁNCHEZ: "PODÍA HABERLO HECHO"

A la salida del acto, los periodistas han preguntado a Felipe González qué le parece que Sánchez no se haya reunido finalmente con María Corina Machado y ha respondido: "Bueno, que podía haberlo hecho". "En algunas de las decisiones que han tomado, estoy totalmente de acuerdo y en otras no", ha apostillado.

Al término del acto, el padre de Ignacio Echevarría, el joven asesinado en el atentado de Londres en junio de 2017, ha regalado un libro sobre su hijo a la líder opositora venezolana, que le ha saludado afectuosamente.

Echevarría es recordado como 'Héroe del monopatín' por su heroica acción durante el atentado terrorista en el puente de Londres, donde falleció tras enfrentarse a los asaltantes para proteger a otros viandantes cuando regresaba en su monopatín con sus amigos.