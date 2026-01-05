Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que España debe salir de la OTAN si los países miembros no son capaces de aislar internacionalmente a Estados Unidos por la operación militar de Donald Trump para detener al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Así lo ha aseverado durante una entrevista en 'Mañaneros 360' de RTVE, recogida por Europa Press, cuando ha ironizado que, de no hacerlo, España puede ser cómplice de un ataque a un territorio dentro de la Unión Europea como Groenlandia, aludiendo a las afirmaciones de Trump reclamando la isla danesa "por motivos de seguridad".

La líder de Podemos desarrolla así las exigencias que ya hizo el pasado domingo en declaraciones a los medios durante la manifestación contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela frente a la embajada estadounidense, pidiendo al Gobierno y a la Comisión Europea "aislar internacionalmente" a Trump y romper "todas las relaciones" con el país americano.

"Tenemos que salir de la OTAN o vamos a atacar dentro de esa alianza militar a un (territorio) de la Unión Europea como es Groenlandia", ha recalcado Belarra.

De esta forma, ha argumentado que salir de la OTAN no debilita a España en el panorama internacional, sino que es el "único camino posible para construir autonomía estratégica militar a nivel europeo".

También ha contestado a las declaraciones de este lunes en una entrevista en 'Cadena SER' del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando le ha escuchado decir que "hay que ver si cambia el orden mundial" tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela". "No, el orden mundial ya ha cambiado", ha concluido.