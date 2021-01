Borrell pide a Biden que EEUU ayude a promover una salida "pacífica e integradora" en Venezuela

BRUSELAS, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este martes ayuda al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para promover una salida "pacífica e integradora" a la "gravísima" crisis política y humanitaria en Venezuela.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela, Borrell ha destacado que Estados Unidos resulta un "socio imprescindible" de cara solventar la crisis en el país sudamericano. "Espero que podamos compartir los esfuerzos para promover una salida pacífica e integradora que es lo que necesita Venezuela. Estaremos en contacto con la Administración norteamericana para trabajar políticamente con este fin", ha indicado.

Tras las elecciones del pasado mes de diciembre que la UE no reconoció, el Alto Representante ha reiterado que el bloque no considera legítima la Asamblea Nacional constituida en enero y seguirá tratando como interlocutor al líder opositor Juan Guaidó y a los parlamentarios salientes.

En este sentido, ha subrayado la apuesta de la UE por el diálogo constructivo en Venezuela en el que participen los responsables políticos y los representantes de la sociedad civil. "En todas las transiciones del mundo las soluciones han sido pactadas. Es fundamental que se acerquen posiciones para que Venezuela no siga cayendo en el vacío de su crisis", ha defendido.

La UE mantiene que la salida a la crisis pasa por unas elecciones democráticas que todas las partes puedan aceptar, iniciativa que Borrell trató de concretar sin éxito el pasado año.

A juicio del responsable de Exteriores de la UE, las soluciones al conflicto venezolano "no serán exógenas". "No se logrará con declaraciones, ni intervenciones. No se forjaran de la noche a la mañana. Pero sí podemos hacer algo desde Europa: apoyar a los venezolanos promoviendo el acercamiento de las posiciones sobre bases que ambos puedas aceptar", ha resumido.

CRÍTICAS DE PPE, CS Y VOX

Durante el debate los eurodiputados de PPE, Ciudadanos y Vox han sido especialmente críticos con la posición de la UE al entender que Borrell está siendo "ambiguo" con respecto al apoyo a la oposición venezolana.

Por ello, parlamentarios 'populares' como Antonio Tajani han pedido evitar la "equidistancia" entre la oposición y el presidente, Nicolás Maduro, y ha pedido pasos decididos de la diplomacia comunitaria.

El español, Antonio López-Isturiz, ha criticado que la izquierda viva en la "utopía" de pensar que el régimen de Maduro cambiará, por lo que ha pedido más apoyo a Guaidó y la oposición, reiterando su disconformidad con que el Alto Representante haya evitado referirse a Guaidó como presidente encargado.

Desde las filas de Ciudadanos, Jordi Cañas ha acusado a Borrell de cambiar la posición de la UE con respecto a Venezuela. "Debe mandar mensaje claro de que reconoce la continuidad de la Asamblea y del presidente interino", ha exigido, poniendo el foco en la importancia de que haya una "continuidad institucional" en Venezuela.

Su compañera, la liberal checa Dita Charanzová, ha insistido en que la Eurocámara, única institución que reconoce el cargo de Guaidó seguirá manteniendo el reconocimiento y seguirá trabajando con él para allanar el "camino a la democracia".

De lado de Vox, Hermann Terstch, ha criticado la posición de la UE asegurado que la salida del poder de Maduro no llegará dialogando con Caracas. "Hay usurpación por parte de Maduro y no terminará por la negociación, no le va a apetecer negociar mientras no sienta la presión", ha subrayado.