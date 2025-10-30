Venezuela.- El buque de guerra estadounidense 'USS Gravely' navega por el Caribe tras salir de Trinidad y Tobago

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este jueves que ha retirado el buque de guerra 'USS Gravely' de la nación caribeña de Trinidad y Tobago tras completar sus ejercicios militares conjuntos, en plenas tensiones con Venezuela por la estrategia estadounidense respecto al narcotráfico en la región.

Un portavoz de la oficina de Información de la Armada estadounidense ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el mencionado destructor de misiles guiados ha zarpado de zona trinitense pero se ha negado a confirmar la fecha en la que ha salido.

"No puedo confirmar la fecha. Puedo confirmar que está navegando en el Caribe", ha dicho el portavoz, antes de explicar que hay otros dos destructores en la zona: el 'USS Stockdale' y el 'USS Jason Dunham'.

La llegada del buque a Puerto España ha generado una nueva crisis diplomática, en este caso entre las autoridades venezolanas y las trinitenses, que se han materializado en la suspensión del acuerdo energético entre ambos países y la declaración de persona 'non grata' de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela.