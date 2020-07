Venezuela.- Cabello acusa al embajador español en Venezuela de usar la Embajada para "conspirar" contra Maduro

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número dos del 'chavismo', Diosdado Cabello, ha acusado al embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, de usar la Embajada para "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro, razón por la cual lo ha calificado de "mal huésped".

Cabello contó en su programa de televisión del miércoles por la noche, Con el Mazo Dando, que ese mismo día se celebró en el Embajada de España en Caracas una reunión a la que asistieron, además del propio Silva, representantes diplomáticos de Chile, México, Argentina, Países Bajos, Polonia y Líbano, así como del Vaticano, la Cruz Roja, la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

"Todo esto se hizo en la Embajada de España (...) No me digan que no porque les voy a sacar las fotos", advirtió, llegando a dar la matrícula del coche con el que se habría desplazado a la misión española el representante mexicano. "Tengo gente que me informa por ahí", deslizó.

El vicepresidente del partido gobernante, el PSUV, criticó que más de una decena de diplomáticos se reunieran "en un sitio utilizado para conspirar contra Venezuela, como es la Embajada de Venezuela en España, donde está el prófugo de la Justicia, el terrorista Leopoldo López".

"El embajador de España en Venezuela está conspirando, utiliza la Embajada para conspirar (...). Es un mal huésped, pero claro tiene un huésped peor", dijo el también presidente de la Asamblea Constituyente, en alusión a López.

El portavoz del Gobierno venezolano, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, ya afeó el pasado sábado a España que acogiera a López, al que volvió a acusar de planear la 'Operación Gedeón' para derrocar a Maduro.

"Todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada se planificaron en la sede de la residencia del Gobierno de España", dijo Rodríguez recordando los sucesos del 3 de mayo en La Guaira.

Ya el lunes, Maduro amenazó al embajador español con sanciones diplomáticas por su supuesta "complicidad" con López y dio 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante, para abandonar Venezuela, después de que el bloque comunitario aprobara nuevas sanciones contra dirigentes 'chavistas'. En respuesta, la UE ha convocado a la representante venezolana ante las instituciones comunitarias, Claudia Salerno.

Esta nueva escalada se enmarca en las renovadas tensiones entre el Gobierno de Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó por las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, una cita clave porque, si la oposición pierde su actual mayoría en la Asamblea Nacional, Guaidó perderá también la legitimidad constitucional para continuar como "presidente encargado" del país.